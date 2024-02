OM : Gasset prépare une première grosse surprise

Hugo Chirossel

Trois jours après la qualification en huitièmes de finale de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, Jean-Louis Gasset va connaître sa deuxième rencontre en tant qu’entraîneur de l’OM ce dimanche soir, à l’occasion de la réception de Montpellier. Un match pour lequel le technicien français doit composer avec les absences de Jonathan Clauss, suspendu, et d’Amir Murillo, blessé, ce qui devrait amener une surprise dans le couloir droit marseillais.

« C’est peut-être le déclic . » Vainqueur du Shakhtar Donetsk jeudi (3-1) pour son premier match en tant qu’entraîneur de l’OM et donc qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Jean-Louis Gasset espère que ce succès sera le déclic tant attendu par les Olympiens. Ces derniers enchaînent ce dimanche soir par la réception de Montpellier, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, et doivent désormais s’imposer en championnat, ce qu’ils n’ont plus fait depuis le 17 décembre dernier.

Clauss et Murillo absents contre Montpellier

Comme cela a souvent été le cas avec Gennaro Gattuso, le système de jeu a occupé une partie de la conférence de presse de Jean-Louis Gasset samedi. Contre le Shakhtar Donetsk, le nouvel entraîneur de l’OM a décidé de repasser en 3-5-2, dispositif privilégié par ses joueurs et qui avait porté ses fruits lors de leur bonne série au cours du mois de décembre. Seul problème, Jean-Louis Gasset ne pourra pas compter sur ses deux pistons droit face à Montpellier, Jonathan Clauss étant suspendu et Amir Murillo étant toujours blessé et indisponible.

Sarr en piston droit ?