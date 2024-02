OM : A peine arrivé, Gasset déclare sa flamme à un club de Ligue 1

Alexis Brunet

Jean-Louis Gasset est depuis peu le nouvel entraîneur de l'OM. Ce dernier a succédé à Gennaro Gattuso, qui a fait les frais de la série de mauvais résultats. Pour son premier match en Ligue 1, sous les couleurs marseillaises, le technicien français va retrouver Montpellier, un club très important aux yeux de Gasset.

Après une belle victoire en Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk (3-1), l'OM retrouve le chemin de la Ligue 1 ce dimanche, avec une rencontre face au MHSC. Un match symbolique pour Jean-Louis Gasset, qui est né à Montpellier, et qui a entraîné le club héraultais par le passé.

«C'est mon club de toujours»

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset s'est exprimé sur son lien spécial avec Montpellier. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Quant à Montpellier, c'est mon club de toujours, la ville où je vis, c'est un match spécial. Ils veulent gagner, moi aussi. Après on s'embrasse et on se dit à la prochaine. C'est souvent comme ça le destin. Il faut le jouer ce match. Montpellier est un peu dans l'urgence. Ils sont quand même inquiets. C'est un match important pour tout le monde. »

OM : Gasset l’appelle, il annule ses vacances à Miami https://t.co/OQvTR457TO pic.twitter.com/pGOSS8ZLfZ — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

L'OM doit enchaîner

Sur le terrain, il est peu probable que l'amour de Jean-Louis Gasset pour Montpellier prenne le dessus. L'OM doit à tout prix redresser la situation en Ligue 1, et donc enchaîner une deuxième victoire de suite. Pour le moment, les Montpelliérains sont seizièmes de Ligue 1, et les Marseillais sont neuvièmes.