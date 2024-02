OM : Gasset l'annonce, du lourd va arriver !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jean-Louis Gasset a réussi ses débuts à la tête de l'OM. Nommé il y a seulement quelques jours, le technicien a obtenu une victoire de prestige face au Shakhtar Donetsk ce jeudi (3-1). Pour le coach, cette performance pourrait bien enclencher une dynamique positive, qui pourrait mener le club vers le podium de Ligue 1.

Jean-Louis Gasset a très vite été plongé dans le grand bain. Présenté à la presse mardi, le technicien n'a eu que deux jours pour préparer le barrage retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. Malgré ce laps de temps, l'OM est parvenu à obtenir une qualification décisive pour la suite de la saison. Nul doute qu'une élimination aurait plongé la formation dans le doute. Mais le contraire s'est produit au stade Vélodrome, pour le plus grand plaisir de Jean-Louis Gasset.

« C'est peut-être le déclic »

Selon le nouveau coach de l'OM, cette victoire pourrait bien être le déclencheur de quelque chose de plus grand. « On était crispé, on attendait un déclic. Ce déclic a peut-être été le penalty contre nous. Il était injuste. Les supporteurs sont restés avec nous. On a marqué trois buts. C'est peut-être le déclic » a lâché Gasset ce samedi. Désormais, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire espère enchaîner face à son ancienne équipe Montpellier.

La remontada est enclenchée