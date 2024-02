Gasset - OM : La star du vestiaire vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Gennaro Gattuso, l'OM a décidé de faire appel à de l'expérience, avec Jean-Louis Gasset. Malgré ses 70 ans au compteur, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire pourrait bien rassurer un groupe, en perte totale de confiance. C'est en tout cas l'avis de Pierre-Emerick Aubameyang, présent en conférence de presse avant de défier Montpellier.

Jean-Louis Gasset ne pouvait rêver de meilleurs débuts. L'entraîneur de l'OM a obtenu sa première victoire en Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk (3-1). Buteur lors de cette rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang estime que le technicien de 70 ans s'est vite montré rassurant, ce qui peut expliquer la sérénité observée au Vélodrome ce jeudi.





Aubameyang valide l'arrivée de Gasset

« Il a beaucoup d'expérience, il a passé pas mal de saisons en L1, il a les clés pour nous rassurer. Ça apporte du calme, de la confiance. On en a besoin en ce moment (...) Il nous demande de simplifier, vous avez du voir un jeu plus direct jeudi. On en avait besoin » a confié Aubameyang en conférence de presse.

« Montpellier ? Un bon signe pour Gasset »