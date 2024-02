PSG : Mbappé s’en va, son grand pote va le rejoindre ?

Benjamin Labrousse

Après avoir annoncé son départ du PSG la semaine dernière, Kylian Mbappé négocie désormais les modalités de sa signature en faveur du Real Madrid. Malgré cette arrivée retentissante du Français, le club madrilène viserait une autre star du club parisien, en la personne d’Achraf Hakimi. Le grand ami de Mbappé ne serait toutefois pas à vendre. Explication.

L’avenir de Kylian Mbappé est-il déjà scellé ? En fin de contrat en juin prochain au PSG, l’attaquant français a déjà fait part de sa décision de quitter le club parisien auprès de Nasser Al-Khelaïfi mais également auprès de ses coéquipiers. Mardi, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Mbappé disposait de trois propositions pour sa future destination.

PSG : La succession de Mbappé plombée à l’étranger ? https://t.co/Kni1n4bNj1 pic.twitter.com/s80iLv34Ez — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Mbappé va rejoindre le Real Madrid

Ainsi, ce sont à la fois le Real Madrid, mais également Manchester United et Liverpool qui ont transmis une offre de contrat à la superstar du PSG. Néanmoins, tout semble indiquer que Kylian Mbappé signera en faveur du Real Madrid d’ici les prochaines semaines. Pour le président de la Liga Javier Tebas, l’arrivée du Français au sein du club merengue est bouclée à « 99% ». Le départ de Mbappé est un coup dur pour le PSG, qui pourrait également se faire attaquer pour Achraf Hakimi. Récemment, Sports Zone révélait que le latéral droit marocain, grand ami du numéro 7, souhaitait quitter le club français…

Le Real Madrid prêt à recruter une autre star du PSG ?