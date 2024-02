Coup de tonnerre au Real Madrid, Mbappé se frotte les mains

Arnaud De Kanel

En manque de temps de jeu cette saison, Luka Modric va quitter le Real Madrid cet été. Le Croate va donc laisser son numéro 10 qui devrait revenir à un certain Kylian Mbappé. Et la tendance à un départ se confirme puisque selon la presse locale, Modric pourrait rejoindre le Dinamo Zagreb, lui qui était pourtant annoncé avec insistance en Arabie saoudite et en MLS.

La fin est proche entre Luka Modric et le Real Madrid. En manque de temps de jeu, le Croate serait mécontent de sa situation selon Relevo et aurait donc pris la décision de quitter le club à l'issue de la saison Un départ qui ferait les affaires de Kylian Mbappé, qui en profiterait pour récupérer son numéro 10, avec une destination qui n'était pas dans les plans initiaux.

Le PSG confirme un gros coup dur https://t.co/npbV3IwBkT pic.twitter.com/XVv9Ez8KU3 — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Un retour de Modric en Croatie ?

D'après les informations de Sata 24 , le Dinamo Zagreb aimerait faire revenir Luka Modric. Le média croate indique qu'il s'agit d'un souhait du président Mirko Barisic qui serait régulièrement en contact avec la star du Real Madrid.

Modric réfléchit encore

Cette approche rebat les cartes pour l'avenir de Luka Modric. Le milieu de terrain croate pensait certainement relever un ultime challenge en Arabie saoudite ou en MLS, deux destinations qui reviennent souvent. Pour l'heure, il se donne encore un temps de réflexion.