PSG : La mère de Mbappé fixe une dernière condition au Real Madrid

Pierrick Levallet

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Kylian Mbappé devrait quitter la capitale cet été. L'international français aurait annoncé sa décision de ne pas prolonger aux dirigeants parisiens. Tout indique que la star de 25 ans va signer au Real Madrid très prochainement. Mais la mère de Kylian Mbappé aurait fixé une dernière condition aux Merengue.

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Son contrat arrive à son terme en juin prochain, et l’international français aurait annoncé aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger. Tout indique que la star de 25 ans prend la direction du Real Madrid, même si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’elle avait d’autres offres sur la table.

Mbappé : Un contrat en or promis par le PSG ? https://t.co/TPFcQg2sGo pic.twitter.com/DWQjJtA5Wd — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Le Real Madrid touche au but pour Mbappé

Après avoir prudemment joué ses cartes dans ce dossier, Florentino Pérez semble toucher au but. Le président du Real Madrid ne veut faire aucune folie pour recruter Kylian Mbappé, qui semble prêt à se plier aux exigences de la Casa Blanca . Toutefois, une dernière condition bloquerait sa signature.

Un dernier obstacle dans le feuilleton ?