Succession de Mbappé : Les cauchemars refont surface au PSG

Thibault Morlain

On se dirige tout droit vers la fin de l’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. Après 7 ans à Paris, l’international français aurait annoncé son futur départ à Nasser Al-Khelaïfi et c’est au Real Madrid qu’il pourrait poser ses valises. Une énorme perte forcément pour le PSG, qui va devoir s’activer pour gérer au mieux la succession de Mbappé. Problème, jusqu’à présent, le club de la capitale a toujours galéré à faire oublier ces stars.

La saison prochaine, le PSG va devoir se faire à la vie sans Kylian Mbappé. En effet, l’international français devrait poursuivre sa carrière loin du club de la capitale, vraisemblablement au Real Madrid. Ayant prévenu Nasser Al-Khelaïfi de son choix de s’en aller, Mbappé a donné assez de temps pour gérer au mieux l’énorme mission qui s’annonce pour sa succession. Ça s’active déjà au PSG avec les noms de Victor Osimhen, Rafael Leao ou encore Marcus Rashford pour oublier Kylian Mbappé. Mais voilà que certains cauchemars pourraient refaire surface à Paris…

PSG : Il a tranché pour son avenir, son clan vend la mèche https://t.co/shaZY5l2L2 pic.twitter.com/A0Ni2pmioU — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Le calvaire du successeur de Thiago Motta

Le PSG réussira-t-il la succession de Kylian Mbappé ? Jusqu’à présent, quand il s’agissait de remplacer une star, le club de la capitale n’a jamais été très inspiré. Et bien évidemment, le cas le plus criant est celui de la succession de Thiago Motta. Arrivé en 2012, l’Italien était devenu le patron au milieu de terrain à Paris, mais en 2018, il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Depuis, le PSG lui cherche toujours un successeur digne de ce nom et ce ne sont pas les millions d’euros dépensés qui ont permis de trouver la solution jusqu’à présent. Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz… Le PSG a recruté du monde au milieu de terrain, mais aucun n’a remplacé Motta au PSG.

Cavani et Thiago Silva jamais remplacés au PSG ?

En 2021, le PSG a vu partir Thiago Silva et Edinson Cavani. Arrivés à la fin de leur contrat avec le club de la capitale, le Brésilien et l’Uruguayen n’ont pas été prolongés. Un choix fort de la part de Paris alors que les deux joueurs étaient importants. Forcément, on s’attendait à ce qu’ils soient remplacés en conséquence suite à cela, mais que ce soit pour Thiago Silva ou Edinson Cavani, la succession n’a pas été à la hauteur…

De Neymar-Messi à Kolo Muani-Ramos !

Et bien évidemment, un autre exemple des échecs du PSG remonte au dernier mercato estival. Le club de la capitale a décidé d’en finir avec le bling-bling, en ce sens, la décision a été prise de ne pas prolonger Lionel Messi, qui est alors parti libre à l’Inter Miami, et de vendre Neymar, parti à Al-Hilal en Arabie saoudite. Le PSG a perdu là ceux stars majeurs de son attaque et pour se renforcer dans ce secteur de jeu, le club de la capitale a lâché 170M€ pour recruter Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Problème, pour le moment, le Français et le Portugais déçoivent sous le maillot du PSG.