OM : Cette star annonce la fin de son calvaire, elle jubile

Arnaud De Kanel

On n'arrête plus l'OM ! Après le Shaktior et Montpellier, les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait une nouvelle victime samedi soir, la lanterne rouge Clermont. Et une nouvelle fois, Pierre-Emerick Aubaleyang a trouvé le chemin des filets. La star du club phocéen est aux anges après avoir vécu une saison blanche l'année passée ainsi qu'un début d'exercice 2023-2024 compliqué

La belle embellie se poursuit pour l'OM, provisoirement européen en attendant les dernières rencontres de cette nouvelle journée de Ligue 1. Les Olympiens n'ont fait qu'une bouchée de Clermont (1-5), notamment grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Retrouvé, le Gabonais jubile.

«Cela fait du bien de retrouver un OM qui gagne»

« Aujourd’hui je me suis régalé, on a su être sérieux dans le match. Tout n’est pas parfait, on a manqué de justesse technique en première mi-temps. Tout le monde a été sérieux ensuite. Cela fait du bien de retrouver un OM qui gagne, qui fait la différence, qui marque des buts, c’est ce qu’on attend de l’équipe, même les entrants ont fait la différence, tous les attaquants ont marqué », a lâché la vedette de l'OM au micro de Canal+ , avant de revenir sur ses derniers mois compliqués.

«Je retrouve le rythme après ma saison blanche»