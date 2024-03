Vente OM : Il pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs années maintenant, le sujet de la vente de l'OM cristallise les tensions chez les supporters marseillais. L'un des journalistes les plus actifs, Thibaud Vézirian a été critiqué ces derniers jours par des personnes estimant qu'il fait exprès d'attiser les rumeurs d'une vente pour gagner de l'argent. Une accusation qui n'a pas du tout plu au principal intéressé.

L'Arabie saoudite va-t-elle investir en Ligue 1 ? Après le Qatar avec le PSG, le royaume du Moyen-Orient pourrait choisir de racheter un club bien installé dans l'élite. Mais il pourrait ne pas s'agir de l'OM, puisque selon Jérôme Rothen, l'AS Monaco aurait plus les faveurs des Saoudiens. Mais pour Thibaud Vézirian, cette rumeur n'existe que pour faire monter les enchères puisque l'Arabie saoudite va bel et bien racheter, selon lui, l'OM.

«On me reproche d'en parler depuis quatre ans»

Mais Thibaud Vézirian ne se fait pas que des amis en évoquant ce sujet, qui est l'un des plus discutés chez les supporters de l'OM. Accusé de faire le buzz pour gagner de l'argent, Thibaud Vézirian a répondu à cette rumeur sur sa chaîne Twitch : « On me reproche d'en parler depuis quatre ans, si cela arrive, ce sera donc un coup de bol alors que j’ai donné tous les détails. On dit que c’est mon gagne-pain, mais à quel moment j’ai gagné quelque chose. Je fais trois à cinq émissions en live avec les préparations que cela demande, les exclus et on me dit qu’avec 200 à 300 euros gagnés par mois sur Twitch et autant sur Youtube, cela me fait gagner ma vie ? »

Une star de l'OM est sortie de la galère https://t.co/UDGKTdNhNB pic.twitter.com/xr7QeuqHMX — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

«C’est un truc de dingue, certains sont en dehors de la réalité»