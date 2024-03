Crise à l’OM, une explication tombe

Alexis Brunet

Depuis deux matches, l'OM va mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'avant cela, le club marseillais était en crise, et que cela avait mené au départ de Gennaro Gattuso. L'Italien avait collectionné les mauvais résultats, en partie à cause du départ de certains cadres à la CAN, et notamment celui de Chancel Mbemba.

L'effet Jean-Louis Gasset se fait déjà ressentir à l'OM. Le coach français, nommé dernièrement, vient de signer deux victoires lors de ces deux premiers matches sur le banc marseillais. D'abord en Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk, puis face à Montpellier en Ligue 1.

Gattuso n'a pas résisté aux mauvais résultats

Avant Jean-Louis Gasset, c'est Gennaro Gattuso qui était en poste à l'OM. L'Italien était arrivé pour succéder à Marcelino, mais il n'a pas réussi à faire suffisamment gagner Marseille, et il a donc été remercié dernièrement, après une série de sept matches sans victoire.

Un attaquant débarque à l'OM, il annonce du lourd https://t.co/SLq7kZ0AS9 pic.twitter.com/FMpL5e9de9 — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

L'absence de Mbemba a été un coup dur pour Gattuso