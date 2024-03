Une star de l'OM est sortie de la galère

Alexis Brunet

L'OM vit actuellement une saison très compliquée. Bon nombre de joueurs n'évoluent pas à leur niveau, et cela plombe les résultats du club phocéen. Cela a notamment été le cas pour Chancel Mbemba, qui a eu beaucoup de mal en début de saison. Mais depuis quelque temps, le défenseur retrouve son niveau de l'année dernière, et il peut dire merci à Gennaro Gattuso pour cela.

À quelle place finira l'OM en championnat à la fin de la saison ? Personne ne peut se prononcer pour le moment, mais Pablo Longoria espère que Jean-Louis Gasset fera gagner des places au club phocéen, et pourquoi pas accrocher une qualification en coupe d'Europe. Mais s'il y arrive, le coach marseillais ne sera pas le seul responsable de cela.

Quatre coachs en une saison à l'OM

Depuis le début de saison, quatre entraîneurs se sont succédés sur le banc marseillais. Il y a eu tout d'abord Marcelino, qui est arrivé pour prendre la suite d'Igor Tudor. Mais cela n'a pas duré, en raison des agissements de certains supporters lors d'une réunion, et l'Espagnol a cédé sa place. Jacques Abardonado a alors assuré un court intérim, avant que Gennaro Gattuso ne soit nommé. Malheureusement, là aussi, cela s'est révélé être un échec, et l'Italien et l'OM ont fini par se séparer. Pablo Longoria a donc décidé de faire appel à Jean-Louis Gasset, pour jouer le pompier de service, jusqu'à la fin de la saison.

Gattuso a remis d'aplomb Mbemba