Gasset - OM : Le premier coup de pression tombe !

Jean de Teyssière

Il y avait péril en la demeure à Marseille. Après leur défaite face au Stade brestois, celle de trop pour Gennaro Gattuso, remercié, Jean-Louis Gasset a pris les rênes de l'équipe marseillaise. Le but premier était de redonner confiance aux Olympiens. C'est désormais chose faite avec deux victoires consécutives. Le tacticien français veut désormais monter le créneau.

Ce samedi, l'OM va se déplacer en terre auvergnate pour y affronter la lanterne rouge de la Ligue 1 : Clermont Foot 63. L'occasion est belle pour l'OM de renouer avec un succès à l'extérieur, qui fuit l'OM depuis le mois de décembre et une victoire à Lorient (4-2).

«Il ne faut pas les lâcher»

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, est revenu sur sa méthode : « On a pu mettre en place des choses différentes cette semaine. Il faut aller doucement avec ce groupe, au départ j'ai demandé un peu plus de technique et d'investissement. Là, on va mettre un cran de plus à l'extérieur. Il ne faut pas les lâcher. »

Zidane : Le rêve de l'OM est possible https://t.co/ubjEmoXB0D pic.twitter.com/6I44pYhgSl — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«On veut réussir une bonne fin de saison et toujours monter d'un cran»