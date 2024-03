Gros retour à l’OM, le boss dévoile son plan

Benjamin Labrousse

Dimanche dernier, l’OM s’est rassuré en championnat avec une victoire concluante face à Montpellier (4-1). Une rencontre dans laquelle Jean-Louis Gasset a dû se passer de Jonathan Clauss, suspendu. De retour pour le match face à Clermont ce samedi soir (21h), le latéral droit a reçu les éloges de l’entraîneur marseillais en conférence de presse.

L’OM détient l’opportunité d’enchaîner. Après une qualification en 8èmes de finale de la Ligue Europa grâce à une victoire (3-1) face au Shakhtar Donetsk jeudi dernier, puis un succès dimanche dernier (4-1) face à Montpellier, le club phocéen se rend sur la pelouse de Clermont ce samedi soir avec l’objectif d’obtenir un troisième succès de rang. Une rencontre marquée par le retour de suspension de Jonathan Clauss du côté de l’OM.

Gros coup dur annoncé pour l'OM https://t.co/GvYtH2JbPo pic.twitter.com/o3vkacDnky — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«C’est l’un des trois meilleurs latéraux français»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jean-Louis Gasset s’est d’ailleurs exprimé sur les qualités de Jonathan Clauss. « Jonathan peut jouer à 4, à 5, c'est à mon avis un des trois meilleurs latéraux français. Aujourd'hui, avec l'absence de Gigot, on pense à plusieurs possibilités » , a déclaré le coach de l’OM dans des propos relayés par RMC .

«Il faut qu'on ait plusieurs astuces»