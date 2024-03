Kylian Mbappé rejoint par une recrue de l'OM ?

Thibault Morlain

A l'instar de Kylian Mbappé, d'autres joueurs veulent être avec l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Alors que le choix final reviendra à Thierry Henry, les candidatures se multiplient. Ça a notamment été le cas du côté de l'OM. Souhaitant briller suite à son transfert à Marseille, Merlin a les JO dans un coin de sa tête.

Cet été, les plus grands sportifs du monde seront en France pour les Jeux Olympiques. Cela pourrait également le cas de Kylian Mbappé. Après avoir manqué les JO 2021, l'actuel joueur du PSG veut être au rendez-vous pour cette édition 2024, d'autant plus qu'elle se déroule en France. Et Mbappé n'est pas le seul dans ce cas...

« Ça va être quelque chose de magique »

Cet été, Quentin Merlin veut lui aussi être de la partie pour les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Pour La Provence , le joueur de l'OM a confié ce vendredi : « Jouer les JO est-ce un objectif ? Oui, les JO, c'est une compétition unique que tout le monde n'a pas la chance de vivre. Encore plus en France. Ça va être quelque chose de magique ».

« On verra plus tard si j'ai la chance d'être retenu »