Vente OM : McCourt abandonne Marseille, l'Arabie Saoudite arrive ?

Depuis plusieurs mois, la vente de l'OM est largement commentée. L'Arabie Saoudite est même régulièrement annoncé proche de racheter le club phocéen. Et un autre indice appuie cette théorie à savoir l'absence de Frank McCourt au quotidien qui semble désormais avoir pris ses distances avec Marseille.

La vente de l'OM est probablement le sujet qui agite le plus Marseille ces derniers mois. Et pour cause, ce feuilleton tient en haleine les fans marseillais depuis maintenant plusieurs années avec un projet colossal promis à l'Arabie Saoudite. Mais pour le moment, rien n'est officiel. Néanmoins, plusieurs indices sont interprétés à Marseille, à l'image de la distance prise par Frank McCourt, propriétaire de l'OM. C'est ainsi que Thierry Suavet, l’animateur de la radio locale France Mistral , estime que le Bostonien s'est beaucoup trop éloigné du club phocéen et doit désormais céder sa place à un autre investisseur.

« On voit depuis l’arrivée de Frank McCourt qu’il y a des relations de plus en plus tendues entre les supporters et le club. On se souvient tous de l’invasion du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus en 2021. Il faut un nouveau changement d’actionnaire. On ne le voit plus, on ne l’entend plus, il délègue énormément », assure-t-il dans les colonnes de La Marseillaise , avant de poursuivre.

