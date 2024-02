Il annonce du lourd pour une pépite de l’OM

Hugo Chirossel

Alors que les U19 de l’OM se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella le week-end dernier, Aboubaka Dosso s’est particulièrement illustré, notamment sur penalty. Le gardien âgé de 18 ans, passé par le centre de formation du PSG, est arrivé l’été dernier à Marseille et pourrait bien s’y imposer selon le journaliste Karim Attab.

Déjà décisif lors du seizième de finale contre le PSG, Aboubaka Dosso a récidivé le week-end dernier, lors de la qualification des U19 de l’OM pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella contre Le Mans. Auprès de Foot Mercato , Karim Attab, journaliste pour Maritima , a analysé les qualités du gardien âgé de 18 ans.

« À l’OM, on estime que c’est un joli coup qui a été réalisé »

« À l’OM, on estime que c’est un joli coup qui a été réalisé en septembre quand ils l’ont récupéré alors qu’il n’avait pas été gardé par le PSG. Pour l’instant, ce qui est sûr, c’est qu’il fait l’unanimité lors de tous les matches de Gambardella, notamment les trois derniers. En 1/32e de finale, contre Toulon, il a été décisif en arrêtant un pénalty en plein match. Contre le PSG, en 1/16e de finale, je pense que, si ce n’est pas lui, on n’arrive pas à la séance de tirs au but. Et encore, l’OM se qualifie avec un tir au but raté pour les Parisiens. Dimanche, franchement, ça a vraiment été exceptionnel car il a été très bon même s’il a fait une faute de main sur le troisième but du Mans. Il a arrêté un pénalty du Mans en plein match puis il a continué à faire son show pendant la séance de tirs au but. Il fait 2 arrêts déterminants, notamment l’avant-dernier pour garder l’OM dans la série et celui qui permet ensuite au capitaine Trigano de marquer sur la fin », a déclaré Karim Attab

« À mon avis, il va pouvoir continuer avec l’OM »