Longoria accepte une légende pour entraîner à l'OM !

Revenu à l’OM en tant que conseiller de Pablo Longoria en novembre 2022, Jean-Pierre-Papin a repris l’équipe réserve du club marseillais depuis le mois de décembre dernier. Si son nom a été cité pour prendre la succession de Gennaro Gattuso, le Ballon d’Or 1991 est totalement épanoui dans son nouveau rôle.

Au micro de Canal+ , Jean-Pierre Papin a rapidement mis fin aux rumeurs indiquant qu’il souhaitait reprendre le poste laissé par Gennaro Gattuso. « Non, pas du tout. J’étais avec mes gamins, ça ne se passe pas mal », a-t-il expliqué. Quand le Ballon d’Or 1991 évoque ses « gamins », il fait référence aux jeunes joueurs qu’il entraîne avec la réserve de l’OM depuis le mois de décembre. Un choix qui est le sien et qui a été accepté par Pablo Longoria, comme Jean-Pierre Papin l’a confié à RMC Sport .

« Je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me donner ce rôle qui m’intéressait au plus au point »

« Alors oui c’est mon choix. Parce que dans les péripéties du club à un moment on regarde l’équipe première bien évidemment, et puis l’équipe réserve. L’équipe réserve était mal en point, le coach était parti 15 jours avant. Je suis allé voir Pablo, en discutant avec lui je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me donner ce rôle qui m’intéressait au plus au point. Dès que j’étais arrivé je lui avais dit que si j’avais l’opportunité un jour j’aimerais bien pouvoir y retourner et il a accepté de suite il n’y a pas eu de soucis », a déclaré Jean-Pierre Papin.

« Quand on en est en-dehors, on a du mal à vivre »

Cela faisait un an que Jean-Pierre Papin avait quitté son poste d’entraîneur à Chartres. Il était depuis devenu le conseiller de Pablo Longoria, mais le terrain manquait à l’ancien attaquant de l’OM : « C’est difficile à expliquer, mais ce qui nous manque en fait c’est le terrain, l’odeur du vestiaire, les discussions, le football lui-même, mais comme on aime le voir sur le terrain. Et ça, quand on en est en-dehors, on a du mal à vivre, enfin moi j’ai du mal à le vivre parce que toute ma vie le football m’a accompagné et sans ce football-là, je ne me sens pas très bien . »

« La National 3, c’est quand même l’OM de demain »