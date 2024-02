L’OM lui fait vivre son rêve de gosse, il est aux anges !

Thomas Bourseau

Il aura fallu attendre plus d’une demi-saison pour qu’il puisse vivre son rêve. Mais dimanche soir et avec la réception de Montpellier (4-1), Iliman Ndiaye a signé son premier but au Vélodrome en tant que joueur de l’OM. Un souhait qu’il avait depuis sa plus tendre enfance.

Une semaine pour tout changer à l’OM. Avec le départ de Gennaro Gattuso et la nomination de l’intérimaire Jean-Louis Gasset jusqu’au terme de la saison, le club phocéen s’est qualifié pour les 1/8èmes de finale de la Ligue Europa et a renoué avec la victoire en Ligue 1 dimanche face à Montpellier (4-1). Iliman Ndiaye a inscrit son premier but en tant que joueur de l’OM à l’Orange Vélodrome.

«J'ai toujours voulu marquer dans ce stade depuis tout petit»

De quoi permettre au joueur passé par le centre de formation de l’OM de laisser exploser sa joie. « On a bien vécu cette semaine, en équipe, ça fait plaisir de gagner deux matches d'affilée, cela faisait longtemps. Je ne savais même pas comment célébrer mon premier but au Vélodrome (rires), j'étais trop content, j'avais les émotions, j'ai toujours voulu marquer dans ce stade depuis tout petit. J'espère que ce n'est pas le dernier ».

«Je sentais que c'était mon match»