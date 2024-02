L’OM se fait calmer pour Aubameyang

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est imposé lors de la réception de Montpellier dimanche soir (4-1), Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé, ses 17e et 18e buts toutes compétitions confondues cette saison, égalant ainsi le bilan d’Alexis Sanchez l’année dernière. Des statistiques qui ne suffisent pas à convaincre le journaliste Stéphane Guy.

L’effet Jean-Louis Gasset se fait sentir à l’OM. Trois jours après avoir battu le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa (3-1), les Olympiens ont enchaîné avec une deuxième victoire consécutive dimanche lors de la réception de Montpellier (4-1), en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

Il débarque à l’OM et offre déjà un cadeau ! https://t.co/Bgbh9oWHpB pic.twitter.com/IIyyc3A9oh — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Aubameyang égale Sanchez

Auteur d’un doublé contre Montpellier, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit ses 17e et 18e buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le même total qu’Alexis Sanchez la saison dernière. Si l’attaquant âgé de 34 ans, qui a également délivré 8 passes décisives, semble avoir trouvé son rythme à l’OM, le journaliste Stéphane Guy n’est pas encore convaincu.

« On ne va pas sauter au plafond non plus »