Un clash à l’OM fait craindre le pire à Deschamps !

Jonathan Clauss a traversé une grosse zone de turbulences ces dernières semaines, ouvertement pointé du doigt par ses dirigeants. Une situation qui n’a pas échappé à Didier Deschamps, craignant de voir l’international français mis de côté pour le reste de la saison à quelques mois du début de l’Euro 2024.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à s’en prendre à Jonathan Clauss, placé sur la liste des transferts en janvier et accusé par ses dirigeants de ne pas avoir une attitude professionnelle en interne. « Je suis arrivé au mois de novembre, on m’a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite , lâchait récemment Medhi Benatia au micro de Canal+. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu’il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait un petit peu de lui, dans l’attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l’était pas. » L’ancien du RC Lens n’a finalement pas bougé et continue d’apparaître avec l’équipe première, pour le plus grand soulagement de Didier Deschamps.

Deschamps attentif au feuilleton Clauss

Le sélectionneur de l’équipe de France n’a évidemment rien raté de ce feuilleton à quelques mois de l’Euro, alors que Jonathan Clauss, absent de la Coupe du monde au Qatar, a retrouvé une place de choix en sélection. Et comme le révèle L’Equipe ce mercredi, une énorme crainte a traversé l’esprit du sélectionneur tricolore.

Une mise à l’écart était crainte