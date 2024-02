Équipe de France : Encore une galère pour Deschamps ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A moins de quatre mois de l’Euro, Didier Deschamps suit de près les prestations de ses hommes et reste attentif au moindre problème physique susceptible de perturber leur fin de saison. La situation d’Adrien Rabiot a probablement alarmé le sélectionneur de l’équipe de France, le joueur de la Juventus ayant précipitamment quitté ses coéquipiers dimanche.

Après la frayeur concernant Kingsley Coman, blessé au genou gauche en janvier et dont le retour est prévu en avril, c’est Adrien Rabiot qui a certainement causé quelques sueurs froides à Didier Deschamps. Dimanche, l’international français est sorti du terrain avant la demi-heure de jeu contre Frosinone après une blessure au pied gauche. Il a depuis été révélé que l’ancien milieu du PSG souffrait d'une luxation du gros orteil gauche, radio à l’appui.

Sur Instagram, Adrien Rabiot donne des nouvelles de son orteil 😅Le Français souffre d’une luxation de la première phalange de son orteil droit 😫 pic.twitter.com/6JVI39TMmQ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 25, 2024

Rabiot révèle sa blessure

Sur Instagram , Adrien Rabiot a partagé la radio impressionnante de son pied qui ne laisse aucun doute sur la nature de sa blessure. « Voici comment s'est terminée la 200e aujourd'hui... Merci pour vos messages », a-t-il posté. Une indisponibilité de plusieurs semaines est à prévoir pour le joueur, bien parti pour rater le dernier rassemblement de l’équipe de France, comme Kingsley Coman.

La liste de Deschamps va tomber dans quelques semaines

Didier Deschamps dévoilera le 14 mars son ultime liste des vingt-trois pour le prochain rassemblement à l'occasion des réceptions de l'Allemagne et du Chili, les 23 et 26 mars. Adrien Rabiot sera-t-il remis à temps ? Le doute est permis. Pour rappel, un joueur est d’ores et déjà certain de rater ce rendez-vous puis l’Euro 2024, à savoir Boubacar Kamara, à cause d’une rupture du ligament croisé du genou droit.