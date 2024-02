Equipe de France : Traumatisé par Messi, il veut éviter un nouveau fiasco

Jean de Teyssière

Patron de la défense de Liverpool, Ibrahima Konaté est en train de gagner sa place au sein de la défense de l'équipe de France. L'international français a été interrogé sur l'Euro 2024 qui approche à grands pas et le duel à venir avec les Pays-Bas, présents dans la même poule que les Bleus. Konaté appelle son équipe à ne pas faire les mêmes erreurs que lors de la finale de la Coupe du monde.

En décembre 2022, l'équipe de France dispute la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Étouffés durant la quasi-totalité du match, les Bleus parviennent, grâce à un triplé de Kylian Mbappé, à aller jusqu'aux tirs au but, qui seront fatals. Un match qui avait été très mal abordé par les Bleus, selon celui qui a failli devenir passeur décisif, si Randal Kolo Muani n'avait pas manqué son duel face à Emiliano Martinez...

«On aurait dû mourir pour ce match-là»

En mai dernier, Ibrahima Konaté revenait sur la finale perdue face à l'Argentine et l'attitude des Bleus : « E ux ils sont dans la provocation et dès qu’ils voient qu’ils ont pris l’ascendant sur toi, ça y est ils gagnent en confiance. Et nous on leur a donné cette confiance dès le départ. Sur des coups on regarde l’arbitre. Non… Il te met un coup, tu ne sens rien et le prochain duel, tu lui remets un coup. Même si tu dois te casser la jambe. Dès le départ on aurait dû mourir pour ce match-là. C’est l’erreur que l'on a faite. »

«Il faut qu'on ait plus de hargne que tout le monde»