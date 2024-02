Un joueur de Ligue 1 sur le point d'abandonner l'équipe de France ?

Arnaud De Kanel

A 29 ans, l'équipe de France ne semble plus qu'être un rêve lointain pour Tiémoué Bakayoko, actuellement à la relance au FC Lorient. Le milieu de terrain international, sélectionné à une reprise en bleu, est même tiraillé en ce moment puisqu'il possède la double nationalité mais il ne sait pas s'il pourrait accepter l'appel de la Côte d'Ivoire.

Depuis qu'il a quitté l'AS Monaco en 2017, Tiémoué Bakayoko enchaine les expériences pas très abouties. Passé par Chelsea, Naples ou le Milan AC, le milieu de terrain se retrouve actuellement en Ligue 1, plus précisément à Lorient. Lui qui n'a plus goûté à l'équipe de France depuis mars 2007 raconte le moment où Didier Deschamps l'a appelé pour la première fois. Conscient de la concurrence chez les Bleus , il ne ferme pas non plus la porte à la Côte d'Ivoire.

OM : France 98 annonce du lourd pour Gattuso https://t.co/rsNfFuFmFm pic.twitter.com/2HinP3Y7N3 — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

«Je ne suis pas tout à fait international»

« L'équipe de France ? C'est mitigé... Je ne suis pas tout à fait international, car je n'ai qu'une sélection. À Chelsea, j'ai été déçu de ne pas y retourner. La France est championne du monde et il y a un regret de ne pas l'avoir été. J'y ai cru, mais il y a tellement de joueurs de qualité, en France. Tu attends, tu bosses et tu acceptes. Quand je suis appelé, je suis plus proche de la Côte d'Ivoire, même si les Bleus restent le rêve ultime », a déclaré Tiémoué Bakayoko pour L'Equipe , avant d'ajouter.

«Je ne dis pas non, je ne dis pas oui»