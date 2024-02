Deschamps reçoit une grande nouvelle pour Griezmann

Jean de Teyssière

L'inquiétude a dû traverser l'esprit de Didier Deschamps, en voyant Antoine Griezmann sortir sur blessure lors du huitième de finale aller entre l'Inter Milan et l'Atlético de Madrid (victoire 1-0 des Intéristes). Une image rare, Griezmann étant rarement blessé. Que le staff tricolore se rassure : le meilleur buteur de l'histoire du club madrilène n'a été victime que d'une entorse « modérée » et les médecins seraient optimistes pour un retour dans moins de trois semaines.

À quatre mois de l'Euro 2024 de football, Didier Deschamps voudra forcément compter sur tous ses hommes le plus tôt possible pour préparer au mieux cette compétition. Cette préparation débutera dès le 23 et 26 mars prochain, pour les réceptions de l'Allemagne et du Chili, en match amical.

Griezmann sort blessé face à l'Inter Milan

Mardi soir, lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre l'Inter Milan et l'Atlético de Madrid (1-0), Antoine Griezmann est sorti à la 78ème minute de jeu, en grimaçant. Le meilleur buteur de l'histoire du club s'est assis sur le banc avec une poche de glace sur la cheville droite. Alors que l'inquiétude était légitime, le verdict est tombé pour le numéro 7 de l'équipe de France.

Mbappé : Malaise avec Griezmann à cause du Ballon d’Or ? https://t.co/BYdCa6pAsW pic.twitter.com/HyDekK6KE0 — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Griezmann souffre d'une entorse modérée