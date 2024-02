Deux joueurs du FC Nantes vont suivre Mbappé cet été ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé est au cœur de l’actualité avec son arrivée attendue au Real Madrid, son contrat avec le PSG arrivant à terme en juin. Mais l’international français fait aussi parler de lui avec ses ambitions olympiques, partagées notamment par Antoine Griezmann. Deux joueurs du FC Nantes sont également dans les plans de Thierry Henry.

Alors qu’il se dirige vers le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a jamais caché son rêve de participer aux Jeux olympiques de Paris dans quelques mois et a encore eu l’occasion de le répéter ces dernières semaines. « J’ai toujours eu la “flamme olympique”. Avec la Coupe du monde, les Jeux Olympiques sont l’évènement sportif le plus important. En plus à Paris, 100 ans après... Cela représente tellement pour moi , rappelait-il dans une interview diffusée dans Envoyé Spécial. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité. » Pour rappel, Thierry Henry peut appeler trois joueurs de plus de 23 ans dans sa liste, où pourraient figurer deux joueurs du FC Nantes.

Départ de Mbappé : Le PSG a un gros doute ? https://t.co/jLejPQvek9 pic.twitter.com/MnNHzsc9Vo — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Zézé et Lafont présélectionnés pour les JO

Selon Ouest-France , le FC Nantes a été informé en début de semaine que deux de ses joueurs avaient été présélectionnés dans une liste élargies l’équipe de France olympique susceptibles de participer à cet événement, à savoir le défenseur Nathan Zézé (18 ans) et le portier Alban Lafont (25 ans). Les protégés de Jocelyn Gourvennec pourraient ainsi se retrouver aux côtés de Kylian Mbappé lors des prochains Jeux olympiques, et même d’Antoine Griezmann.

Griezmann veut en être aussi