Mercato - PSG : Mbappé a fait une demande improbable au big boss !

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Kylian Mbappé a choisi de ne pas prolonger et a communiqué sa décision finale à Nasser Al-Khelaïfi la semaine dernière. Au cours de leur discussion, Mbappé aurait fait passer une requête précise au président du Paris Saint-Germain : ne pas lui compliquer la tâche en lui demandant de rester.

Kylian Mbappé ne devrait cette fois-ci pas prendre la décision de prolonger son contrat au PSG comme il l’avait fait au printemps 2022 alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge. En effet, Mbappé aurait déjà fait savoir au groupe du PSG et à ses dirigeants de son départ en tant qu’agent libre en fin de saison. L’Équipe a fait état d’une réunion au courant de la semaine dernière entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi.

Requête surprise de Mbappé à Al-Khelaïfi : ne pas lui rendre les choses plus difficiles

A en croire ESPN , Nasser Al-Khelaïfi aurait tenté le même coup qu’en 2022. Alors que Kylian Mbappé avait pris la décision de rejoindre le Real Madrid, le président du PSG était parvenu à le faire revenir sur son choix en apposant sa signature sur une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. D’après le média, Mbappé aurait cette fois-ci demandé à Al-Khelaïfi de ne pas lui compliquer la tâche en lui soumettant l’idée de prolonger une nouvelle fois son contrat à Paris.

Mercato : Annoncé pour remplacer Mbappé, il répond cash au PSG ! https://t.co/HI1RZtkShb pic.twitter.com/CnR2g29a60 — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

«Il a clairement indiqué cette fois qu'il n'y aurait pas de retour en arrière»