Départ de Mbappé : Une tentation à 90M€ au PSG ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé va prendre fin cette année avec son départ au Real Madrid. De quoi inciter le PSG à recruter afin de combler le vide qu’il laissera. Marcus Rashford fait partie des successeurs présumés à l’attaquant français. Et bonne nouvelle, ce ne serait pas mission impossible.

Kylian Mbappé va mettre un terme à son aventure parisienne à la fin de la saison et a fait part de sa décision la semaine dernière à ses dirigeants et ses coéquipiers au PSG. Et maintenant ? Place au challenge Real Madrid pour le capitaine de l’équipe de France où il retrouvera notamment Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni.

Rashford disponible entre 80 et 90M€ ?

Et du côté du PSG, on s’agiterait d’ores et déjà en coulisses afin de trouver le moyen de considérablement renforcer l’effectif après le départ du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Et pour ce faire, plusieurs joueurs seraient courtisés dans différents secteurs. En attaque, hormis les pistes menant à Victor Osimhen et Rafael Leão le PSG se pencherait à nouveau sur le dossier Marcus Rashford. D’après The Manchester Evening News, en raison du Fair-play financier, Manchester United serait susceptible de se laisser convaincre pour une offre comprise entre 80 et 90M€.

Départ de Mbappé : Le PSG prend une décision https://t.co/r5HBBBvlXX pic.twitter.com/ljBXYlOa8u — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Rashford prêt à craquer la porte ?