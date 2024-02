Transferts : Le PSG lâche 170M€ et prend une grande décision !

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier en recrutant pour 170M€ Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Relégués à une place de remplaçants au sein de la formation de Luis Enrique, les deux joueurs sont ils déjà sur le départ à Paris ? Le club parisien aurait déjà tranché à ce propos.

Le PSG détiendrait-il toujours un problème avec son numéro 9 ? L’été dernier, le club parisien n’avait pas hésité à dépenser de grosses sommes pour tenter de combler ce vide en attaque. Ainsi, ce sont 170M€ qui ont été investis sur Gonçalo Ramos (80M€ bonus compris), et sur Randal Kolo Muani (90M€ bonus compris). Mais pour leur première saison au PSG, les deux joueurs ne se sont pas véritablement imposés.

Luis Enrique fait confiance à Mbappé en pointe

Et si à la fois Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont pu connaître quelques titularisations depuis le début de saison, l’entraîneur du PSG Luis Enrique semble leur préférer Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. La récente éclosion de Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque n’arrange en rien les affaires du Portugais et du Français.

Paris ne va vendre Ramos et Kolo Muani