Mbappé : La presse espagnole lâche une bombe, le Real Madrid est sans voix

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire d’amour n’a jamais pu se concrétiser par une signature de contrat au fil des années. Et ce, malgré une affection commune jamais dissimulée. Et alors que l’attaquant du PSG a annoncé son départ à ses dirigeants et coéquipiers, il n’aurait toujours rien signé avec le Real Madrid quand bien même la presse espagnole affirme le contraire.

Au Real Madrid, tout le monde semble être sur le pont afin d’accueillir Kylian Mbappé. Il n’y a qu’à se rappeler des récents propos de Rodrygo Goes à son égard. « Si Kylian Mbappé vient, il nous aidera. Il est l'un des meilleurs au monde. Je veux bien sûr jouer avec les meilleurs joueurs, mais je ne peux pas en dire plus à ce sujet » . Et cette fois-ci, après divers échecs ces dernières années, il semble que ce soit la bonne pour le Real Madrid avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Liverpool et United n’ont pas jeté l’éponge, rien de signé avec le Real Madrid

Comme son idole Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé devrait arborer la tunique du Real Madrid bien que Manchester United et Liverpool n’aient pas encore lâché l’affaire comme le10sport.com vous le soulignait lundi en exclusivité. Marca est même allé plus loin en annonçant ces dernières heures un accord contractuel trouvé entre les parties concernées pour les cinq prochaines années au Real Madrid. Un point que personne n’a confirmé à L’Équipe , tant les proches de Kylian Mbappé ou la direction du club madrilène.

«On peut imaginer qu’il n’a pas pris cette décision sans avoir des garanties derrière»