Mbappé : Le coup de pouce d'une star pour quitter le PSG

Ça y est, Kylian Mbappé a enfin tranché et il a pris la décision de quitter le PSG à l'issue de la saison. Désormais, l'international français est attendu au Real Madrid. Mbappé va donc rejoindre la capitale espagnole et pour y poser ses valises, il pourrait compter sur l'aide de Sergio Ramos, qu'il côtoyé au PSG.

Après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a décidé de relever un nouveau défi. Nasser Al-Khelaïfi a été prévenu, le Français partira en fin de saison. Direction le Real Madrid ? Tout indique qu'il rejoindra la Casa Blanca. En Espagne, Sergio Ramos aurait d'ailleurs d'ores et déjà interpellé Mbappé pour son arrivée à Madrid.



PSG : Le clan Mbappé lâche sa réponse au Real Madrid https://t.co/mEUgejtOzM pic.twitter.com/FfUbbS0hsW — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

« Ramos lui a demandé s'il souhaitait aller vivre chez lui »

Sur le plateau d' El Chiringuito , Eduardo Inda a expliqué que Sergio Ramos avait proposé à Kylian Mbappé l'une de ses maisons à Madrid : « Mbappé veut aller vivre à La Finca parce que c'est l'endroit le plus sûr de Madrid. Personne n'entre sans l'autorisation du propriétaire de la maison. Pendant ce temps, Sergio Ramos lui a demandé s'il souhaitait aller vivre chez lui ».

Où vivra Mbappé ?