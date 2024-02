Mercato : Malgré le feuilleton Mbappé, il jure fidélité au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG peut souffler. Certes, Kylian Mbappé se dirige vers un départ vers le Real Madrid. Et quand bien même il semblait que Luis Campos le suivrait à la Casa Blanca, The Athletic apporte une tout autre information ce mardi. Le conseiller football du PSG ne changerait pas son allégeance envers le club parisien.

Luis Campos a débarqué au PSG en juin 2022 au moment où le projet sportif allait totalement changer de la bouche du président Nasser Al-Khelaïfi : la fin de l’ère des strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. Nommé conseiller football de l’institution parisienne, Luis Campos tenait le discours suivant. « Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club ».

Mbappé sur le départ, Campos aussi ?

Cependant, à l’approche de l’été 2023 et en raison du recrutement effectué en 2022, la position de Luis Campos a semblé plus compromise que jamais au PSG et notamment en raison du feuilleton Kylian Mbappé, lui qui ne souhaitait pas activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025. Cependant, Luis Campos a conservé son poste de dirigeant au PSG et a façonné l’effectif de Luis Enrique cette saison avec douze recrues l’été dernier, en incluant Xavi Simons prêté au RB Leipzig. Pendant le mercato hivernal, le PSG a bouclé deux transferts signés Luis Campos en les personnes de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo.

Mercato : La presse italienne annonce déjà trois transferts au PSG ! https://t.co/DXnZinzvsC pic.twitter.com/Mc7oqtU1CW — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Campos au Real Madrid ? Il veut rester au PSG !