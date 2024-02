Alerte transfert au PSG, un ancien de la maison va tout faire capoter !

Thomas Bourseau

Le Bayern Munich dispose en ses rangs d’une star que convoite le PSG : Joshua Kimmich. Et alors que la vie sportive de l’Allemand n’est actuellement pas rose en Bavière, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la situation lors du prochain mercato. A moins que Thomas Tuchel rende plus ardue la tâche du club parisien.

Joshua Kimmich se trouve dans une situation sportive délicate au Bayern Munich. Un temps indiscutable, le milieu défensif allemand n’a plus le même statut que par le passé sous les ordres de Thomas Tuchel. Si bien que Sport BILD a récemment révélé que la relation entre l’entraîneur et le joueur du Bayern aurait atteint un point de non retour et que son transfert en fin de saison était devenu presque inéluctable.

Aucun avenir au Bayern pour Kimmich sous Tuchel ?

Le Paris Saint-Germain aurait tenté d’inclure Joshua Kimmich cet hiver dans le cadre d’un échange de joueurs avec Nordi Mukiele. Et d’après L’Equipe , le plan du comité de direction du PSG serait de revenir à la charge à la prochaine intersaison, moment où il ne restera qu’une seule année sur le contrat de Kimmich au Bayern Munich. Et Sport BILD confie bel et bien ces dernières heures que sous Thomas Tuchel, le joueur n’avait aucun avenir chez le champion d’Allemagne.

Tuchel va partir, tout est relancé pour Kimmich ?