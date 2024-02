Alerte transfert : Une star pense au départ, ça s’agite au PSG !

Thomas Bourseau

Thomas Tuchel pourrait indirectement faire une fleur à son ancien club qu’est le PSG. En effet, le coach allemand du Bayern Munich ne serait plus sur la même longueur d’onde que Joshua Kimmich, courtisé par le Paris Saint-Germain. Si bien que ce dernier préparerait son départ de Bavière l’été prochain.

Et non, ce n’est pas de Kylian Mbappé dont il s’agit cette fois-ci. Certes, le capitaine de l’équipe de France a pris le monopole de l’actualité du PSG ces derniers jours de par sa décision annoncée à ses dirigeants et ses coéquipiers de quitter le club en fin de saison, soit au terme de son engagement contractuel envers le Paris Saint-Germain. Cependant, son départ pourrait permettre au PSG d’économiser plus de 200M€ par saison selon le journaliste Ben Jacobs.

Kimmich sur le départ à cause de Tuchel ?

De quoi prévoir un beau recrutement lors du mercato à venir ? C’est une possibilité, d’autant plus que le PSG aimerait relancer une piste qui n’a pas abouti lors du dernier mercato hivernal : Joshua Kimmich. C’est en effet ce que L’Équipe dévoilait en janvier dernier. Le milieu défensif du Bayern Munich voit son contrat arriver à expiration à l’été 2025 et devrait être vendu par les Bavarois si aucune prolongation de contrat ne venait à être signée d’ici-là. Et c’est la direction que le feuilleton Kimmich prendrait. Selon Sport BILD , la relation entre Joshua Kimmich et l’entraîneur Thomas Tuchel aurait atteint un point de non-retour. Le dernier épisode en date serait une prise de bec entre le joueur allemand et Zsolt Löw, homme de confiance de Tuchel, après la défaite bavaroise à Bochum (3-2). Kimmich serait irrité par Thomas Tuchel à cause de sa volonté de recruter un milieu défensif l’été dernier et le fait de ne pas l’avoir aligné face au Bayer Leverkusen le 10 février dernier (3-0).

Kimmich veut dire stop au Bayern Munich