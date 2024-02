OM : Une icône du club boucle le transfert d’Hazard !

Thomas Bourseau

Certes, Didier Drogba n’a effectué qu’une seule saison à l’OM. Et pourtant, pour beaucoup d’observateurs et de supporters, l’Ivoirien est considéré comme étant une icône du club phocéen. Et ladite icône est d’ailleurs derrière le transfert d’Eden Hazard… à Chelsea ! Explications.

Chelsea, pendant l’ère Roman Abramovich (2003-2022), a eu à sa disposition plusieurs joueurs qui sont devenus des légendes du club londonien. Et deux d’entre elles ont un point commun : Didier Drogba et Eden Hazard. En effet, les deux icônes des Blues ne voulaient à la base pas venir à Chelsea.

Didier Drogba et Eden Hazard, destins croisés ?

Pour Zack Nani, Didier Drogba révélait en octobre dernier que c’était la direction de l’OM qui l’avait poussé à accepter l’offre de Chelsea lorsque seulement après une saison passée à Marseille, la légende du football ivoirien souhaitait poursuivre son aventure dans la cité phocéenne. Pour ce qui est d’Eden Hazard, ce fut un son de cloche quelque peu différent et son choix se portait d’ailleurs sur d’autres options comme révélé à John Obi Mikel sur le podcast de l’ancien milieu de terrain de Chelsea.

«Ce transfert a eu lieu parce que vous avez gagné la Ligue des champions»

« J’ai eu une discussion avec Sir Alex Ferguson. J’ai parlé avec Harry Redknapp, lorsqu’il était le manager de Tottenham. Je suis allé à Manchester pour voir le centre d’entraînement de Manchester City. Alors j’ai eu quelques options, mais pas Chelsea. Parce que pendant ma dernière année à Lille, Chelsea en championnat n’était pas si bon. Quand vous avez gagné la Ligue des champions, vous étiez peut-être sixième ou septième en championnat. Je savais que je quittais la France pour aller en Premier League, mais pas à Chelsea parce que je voulais jouer la Ligue des champions. Et ce transfert a eu lieu parce que vous avez gagné la Ligue des champions » . a confié Eden Hazard au Obi One Podcast concernant son mercato de 2012 et son départ du LOSC.

«Chelsea était très loin. C’est pourquoi je dis : Merci Drogba»