Un joueur réclame son transfert, c'est la panique à l'OM

Arnaud De Kanel

Charmé par la proposition d'Al-Hilal qui lui proposait de toucher un salaire largement supérieur à celui qui lui versait l'OM, Renan Lodi avait indiqué à ses dirigeants son souhait de quitter la cité phocéenne moins de six mois après son arrivée. Un transfert qui a totalement rebattu les cartes d'un mercato olympien qui devait être calme selon Medhi Benatia. Cette vente aura finalement poussé l'OM à opérer plusieurs ajustements.

C'est un transfert pour le moins inattendu. Arrivé à l'OM en juillet, Renan Lodi quittait déjà le club le 17 janvier dernier pour s'engager à Al-Hilal. L'OM avait tenté de le retenir selon Medhi Benatia, mais la volonté du joueur était de rejoindre l'Arabie saoudite. Cela a chamboulé les plans des dirigeants qui comptaient seulement lui recruter une doublure avant qu'il fasse part de ses envies d'ailleurs.

Affaire Clauss : La sortie lunaire de Benatia https://t.co/yEA13xeHPG pic.twitter.com/WnzaO6hukE — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

«On voulait une doublure à gauche»

« Le mercato ? On l'a géré tous ensemble. Toutes les décisions ont été prises ensemble. On s'attendait à un mercato calme. On voulait une doublure à gauche. On était parti sur ça. C'était notre objectif. Et à l'arrivée, bah on respecte les décisions de chacun. Je pense pas qu'un club comme l'OM puisse se permettre de bloquer un joueur. Quand un joueur (Renan Lodi) vient te voir et te dis qu'il a des envies d'ailleurs, je suis prêt à discuter, le président aussi », a avoué Medhi Benatia au micro de Prime Vidéo dimanche soir. Le Marocain veut que les joueurs soient impliqués à 100% dans leur aventure marseillaise.

«On a ramené des joueurs qui étaient prêts à tout donner»