Mercato : Il l’annonce, l’OL a signé le nouveau «Ben Arfa»

Saïd Benramha est passé proche de terminer la saison avec West Ham, mais l'OL a finalement obtenu gain de cause et s'est attaché les services de ce joueur, dont le talent a éclos en Ligue, à l'OGC Nice son club formateur. Son ancien partenaire Paulin Puel n'a pas tari d'éloges à l'égard de celui qu'il compare à Hatem Ben Arfa.

Saïd Benrahma est passé par toutes les émotions cet hiver. Son prêt à l'OL jusqu'à la fin de la saison a été dans un premier temps, remis en question avant d'etre finalement autorisé par la FIFA. Une joie immense pour l'international algérien, qui réalise des débuts timides en Ligue 1. Mais pour son partenaire Paulin Puel, Benrahma ne manque pas de talent. Et l'OL devrait en profiter.

Un joueur rempli de talents

« Certains joueurs sont capables de faire le dos rond quand ils sont en manque de temps de jeu. Mais Saïd est impatient : il veut vite voir ailleurs s’il ne joue pas et il montre qu’il est frustré. Attention, ce n’est pas du tout un ingérable mais il est impulsif et il peut avoir des réactions inappropriées, avant de revenir très vite à la raison. À Nice, tout le monde a immédiatement vu qu’il avait plein de qualités. Il était imprévisible et il a eu besoin d’un peu de temps pour structurer son jeu, pour le rendre moins foufou » a lâché l'ancien joueur de l'OGC Nice.

Des similitudes avec Ben Arfa