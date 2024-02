Mercato - OM : Gattuso s’en va, les coulisses sont dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est déjà terminé pour Gennaro Gattuso. Après une nouvelle défaite face à Brest ce dimanche soir (1-0), l'entraîneur de l'OM a été démis de ses fonctions et devrait être remplacé par Jean-Louis Gasset. Comme l'indique Régis Testelin, le technicien italien n'est jamais parvenu à trouver la clé, la bonne formule pour relancer la machine marseillaise.

Il est le deuxième entraîneur à quitter l'OM cette saison. Après Marcelino, Gennaro Gattuso a été remercié après sa nouvelle défaite face à Brest. Jean-Louis Gasset devrait terminer la saison sur le banc marseillais. Comme indiqué par Régis Testelin, les dirigeants de l'OM n'ont eu d'autres choix que de procéder à ce changement après une nouvelle prestation chaotique en championnat.





« Ses résultats ont fini par le condamner »

« Gattuso a été longtemps conforté car c’était un choix de début de saison à la place de Marcelino. Les dirigeants ne voulaient pas se contredire. Et puis Gattuso a joué d’une certaine impunité au Vélodrome du fait de son caractère. C’est quelqu’un qui donne beaucoup, qui s’investit beaucoup, qui mouille le maillot. C’est un profil qui correspond à ce qu’aime bien l’OM. Mais plus ça allait, moins ça allait. Et son départ est devenu inéluctable. Il a longtemps été protégé malgré une moyenne exécrable (1,31 points gagnés par match) et ses résultats ont fini par le condamner » a confié le journaliste de L'Equip e sur le site du média.

Gattuso n'a jamais convaincu