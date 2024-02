«C’est du mytho», Riolo balance sur un transfert à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l’OM n’avait probablement pas tablé sur la vente de l’un de ses titulaires. Et pourtant, Renan Lodi a bel et bien été vendu vers Al-Hilal pour environ 23M€. Interrogé à ce sujet, Medhi Benatia explique que le club phocéen était opposé à cette vente. Un mensonge selon Daniel Riolo qui assure même que c’était une aubaine pour les finances marseillaises.

Encore une fois très actif sur le mercato d'hiver, l'OM a du totalement changer ses plans en cours de route, notamment à cause de la vente de Renan Lodi qui n'avait pas été préparée. Medhi Benatia dévoile d'ailleurs les coulisses de ce dossier.

Benatia se lâche sur Lodi

« Il a attrapé le coach après le match de Thionville. Il lui a dit : J'ai une offre qui est arrivée, apparemment vous ne voulez pas l'accepter, moi je vais gagner 4 fois mon salaire, il faut me laisser partir. Le coach est venu nous voir, le président et moi, le lendemain : Les gars, il vient me parler d'argent, je suis entraîneur et ça ne me plaît pas. Je l'ai fait jouer tous les matchs, c'est un titulaire, mais s'il a la tête ailleurs il faut le laisser partir », révélait le conseiller sportif de l’OM au micro de Canal Football Club .

«C'est du mytho»