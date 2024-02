Transfert : Il revient à l’OM et annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Avant de connaitre une carrière riche en succès dans les plus grands clubs européens comme la Juventus ou le Bayern Munich, Medhi Benatia a fait ses gammes à l'OM. Le Marocain n'a jamais eu sa chance avec les pros et 15 ans plus tard, il est revenu en tant que conseiller sportif du club phocéen. Son objectif est de le ramener au sommet.

Medhi Benatia a fait son retour à l'OM le 30 novembre dernier. Il occupe depuis un peu plus de trois mois le poste de conseiller sportif et épaule un Pablo Longoria qui était esseulé depuis le départ de Javier Ribalta. Le Marocain ne cache pas ses ambitions.

«Mon ambition, c'est de finir le mieux possible»

Formé, entre autres, à l'OM, Medhi Benatia veut à minima décrocher un titre avec le club phocéen, quelque que soit le trophée. Dans un entretien accordé au Canal Football Club dimanche soir, l'ancien international marocain a adopté un discours pour le moins ambitieux.

«Gagner un titre avec Marseille»