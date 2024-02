OM : Échec et mat pour Pablo Longoria ?

Thomas Bourseau

À la tête de l’OM depuis l’hiver 2021, Pablo Longoria perd peu à peu le crédit qu’il était parvenu à engranger lors de ses premiers pas en tant que président de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, l’été 2023 aurait eu raison de sa popularité et de son management en raison de deux dossiers : Alexis Sanchez et Matteo Guendouzi. Explications.

Pablo Longoria a une nouvelle fois décidé d’opérer de multiples changements sur le marché des transferts l’été dernier à l’OM. Et l’un d’eux a été de ne pas prolonger le contrat d’Alexis Sanchez afin de privilégier la philosophie de jeu de Marcelino, qui a démissionné en septembre, en lui offrant un joueur répondant à ses critères : Pierre-Emerick Aubameyang.

«Ce chien fou, ils l’avaient à travers Alexis Sanchez. Et tu le remplaces par Aubameyang»

Aux yeux de Jérôme Rothen, cette décision du président de l’OM fut une erreur monumentale. « L’erreur de casting est là. Tu as remplacé Sanchez par Aubameyang. En termes de qualité de jeu, je n’ai rien à dire, ils ont tous les deux joués dans des grands clubs. Le problème, c’est la personnalité » . a dans un premier temps avancé pour l’émission Rothen s’enflamme l’ancien joueur du PSG et actuel chroniqueur pour RMC avant d’ajouter : « Dans un vestiaire qui est gentil, tu as besoin d’avoir un chien fou. Et ce chien fou, ils l’avaient à travers Alexis Sanchez. Et tu le remplaces par Aubameyang. Aubameyang s’est fait démonter les premiers matchs parce qu’il n’y avait pas de statistiques. Et il n’avait pas ce caractère pour passer outre ».

