Mercato : L’OM s’est trompé sur toute la ligne ?

Jean de Teyssière

L'OM replonge dans la crise. Depuis le début de saison, le club marseillais n'y est jamais très loin et l'a même connue en septembre dernier, après le départ de Marcelino. Avec aucune victoire en 2024, l'OM n'est que septième de Ligue 1 et pointe provisoirement à six points du podium. Pablo Longoria, encore à l'origine de nombreux mouvements durant les deux derniers mercatos (37 au total), est une nouvelle fois pointé du doigt.

« Longoria : Comment qualifier l'institution de primordiale quand on l'abandonne ? » Cette banderole déployée par le groupe des Fanatics durant le match entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz (1-1) semble montrer une véritable rupture entre le club marseillais et son président.

29 mouvements cet été

Les Marseillais ont peut être raison d'en vouloir à leur président. Pablo Longoria est en effet habitué à réaliser de gros mercatos et le précédent mercato estival n'a pas manqué. Les nouveaux joueurs de l'OM n'arrivent pour le moment pas à être efficaces. Cela peut s'expliquer par l'énorme chassé-croisé entre les joueurs partis du club et ceux qui sont arrivés. Au total, l'OM a connu 29 mouvements durant le mercato estival comme le souligne Le Parisien.

8 mouvements cet hiver

Forcément, autant de mouvements ne permettent pas de bâtir une équipe solide. Pourtant, Pablo Longoria a continué sur cette lancée durant la fenêtre hivernale avec huit mouvements. Cette saison, 37 joueurs sont arrivés ou partis de l'OM. Plus de trois onze de départ.