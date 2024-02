Vente OM : Une opération à 100M€ bouclée en secret ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les rumeurs au sujet de la vente de l'OM se font de plus en plus nombreuses, le journaliste Thiibaud Vézirian précise que Frank McCourt souhaite s'en séparer depuis 2019. Refusant d'injecter plus d'argent ces dernières années, le propriétaire américain est passé proche de laisser le club ruiné, avant que de l'argent venu de l'extérieur soit injecté dans les caisses.

A l'origine de l'arrivée de Frank McCourt en 2016, Didier Poulmaire a tenu à rendre hommage au propriétaire américain, dont l'avenir fait l'objet de nombreuses spéculations. « Il ne faut pas avoir la mémoire courte et il faut quand même se souvenir où se trouvait le club au moment où il a été repris par Frank (McCourt). Le club était quand même dans une très très très mauvaise situation, sans visibilité, sans ressource. On ne peut pas ne pas le remercier d’avoir sauvé le club » a déclaré l'avocat sur RMC . Journaliste, Thibaud Vézirian a tenu à nuancer ces propos.

« On s’est retrouvé avec un OM sans un euro »

Sur Twitch , il a noté les nombreuses erreurs commises par McCourt à l'OM. « McCourt s’est planté direct en annonçant le Champions Project. Et ensuite on s’est retrouvé avec un OM sans un euro en 2019, 2020, 2021 à partir du moment où ça a été mis en vente comme l’ont annoncé certains journalistes à partir de novembre 2019 » a-t-il confié. Il y a encore quelques années, le club marseillais était ruiné. Un souci évoqué par Pablo Longoria, mais aussi par l'entraîneur de l'époque André Villas-Boas.

De l'argent aurait été injecté