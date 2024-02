Riolo lâche une punchline sur Deschamps et l'OM

Amadou Diawara

En conférence de presse, Pablo Longoria a laissé clairement entendre que Jonathan Clauss n'avait pas la bonne attitude à l'OM ces dernières semaines. Un message qui a fait dégoupiller Christophe Dugarry, estimant que le mauvais message était envoyé vis-à-vis de Didier Deschamps. Mais à en croire Daniel Riolo, le sélectionneur des Bleus ne se préoccuperait pas de ce qu'il se passe à l'OM.

Lors du dernier mercato hivernal, Jonathan Clauss aurait pu quitter l'OM. Alors que son latéral droit est finalement resté à Marseille, Pablo Longoria s'est plaint de son attitude. Ce qui n'a pas du tout plu à Christophe Dugarry.

«Le président dit à Deschamps que Clauss n’est pas un bon mec»

« T’es en train d’expliquer aux clubs que t’as un joueur qui est international mais pas sérieux… Tu te tires une balle dans le pied. Là où je trouve que c’est dégueulasse, c’est qu’il y a un Monsieur qui s’appelle Didier Deschamps et qui écoute les conférences de presse de l’OM. Et là, le président dit à Deschamps que Jonathan Clauss n’est pas un bon mec, qu’il n’est pas sérieux et qu’il pense qu’à sa gueule. Didier, il fait attention à ça. On n’arrête pas de le dire qu’il fait attention à la mentalité des mecs. Donc là, tu as un président de l’OM qui vient de flinguer un joueur aux yeux de Didier Deschamps » , a pesté Christophe Dugarry dans l’émission Super Moscato Show (RMC Sport).

«Deschamps n'en a rien à cirer de ce qui se passe à l'OM»