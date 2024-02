Mercato : L'OM balance sur un dossier sensible !

Alexis Brunet

L'OM s'est séparé de Renan Lodi cet hiver. Le club phocéen a donc dû se renforcer sur le côté gauche de sa défense. Pour ce qui est du côté droit de l'arrière-garde marseillaise, Jonathan Clauss aurait aussi pu faire ses valises. Le président Longoria a affirmé avoir reçu des intérêts pour le Français, mais le FC Barcelone ne s'est jamais montré intéressé par l'ancien Lensois.

Le mercato hivernal est terminé, et Jonathan Clauss est toujours un joueur de l'OM. Le défenseur a été annoncé sur le départ ces derniers jours, notamment en raison d'un manque d'investissement, lors des entraînements. Finalement l'international français terminera bien la saison à Marseille, mais la question de son avenir pourrait bien se reposer l'été prochain.

«J'ai reçu différents messages sur des intérêts»

En conférence de presse, Pablo Longoria n'a pas nié avoir reçu des intérêts pour Jonathan Clauss. Le président de l'OM a toutefois réfuté le fait que le FC Barcelone aurait pu être intéressé par le Français. « En ce moment où on veut des leaders, j'attends qu'il soit un exemple positif. On a beaucoup disputé avec lui et au mois de janvier j'ai reçu différents messages sur des intérêts. J'ai appelé Barcelone pour savoir si c'était vrai, cela ne l'était pas. Ce n'est pas un bon message à envoyer et à faire sortir en public. En plus, les résultats du club en janvier ont entraîné un effet inverse aux actions que l'on avait prises. Il faut mettre tout le monde devant ses responsabilités. Clauss veut être un joueur important mais on attend beaucoup. Pendant un moment il n'était pas un exemple comme on le voulait. Cette semaine il a été exemplaire. »

Clauss est très investi, selon Longoria