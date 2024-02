L'OM accélère et boucle un transfert prévu cet été

Thibault Morlain

Vitinha parti, l'OM a pu compter sur l'arrivée de Faris Moumbagna pour renforcer son secteur offensif. Pablo Longoria a dépensé 8M€ pour faire venir le Camerounais de Bodo/Glimt. Cela aurait toutefois dû se passer différemment. En effet, initialement, il était prévu que l'OM recruter un attaquant cet été, mais les plans ont donc été bouleversés...

Une fois le Cameroun éliminé de la CAN, Faris Moumbagna a pris la direction de l'OM pour rejoindre son nouveau club. En effet, cet hiver, l'attaquant de 23 ans a été transféré à Marseille, moyennant 8M€. Moumbagna est donc arrivé en provenance de Bodo/Glimt, permettant ainsi à l'OM à compléter sa quête d'un attaquant fort physiquement.

« On avait besoin d'un attaquant avec ce type de caractéristiques »

Ce mercredi, Faris Moumbagna était présenté à la presse en tant que nouveau joueur de l'OM. L'occasion pour Pablo Longoria, présent aux côtés de la recrue hivernale, d'évoquer le pourquoi de ce transfert à 8M€. Le président de l'OM a alors confié sur Moumbagna : « On a beaucoup discuté avec Gattuso pour dire que l'on avait besoin d'un attaquant avec ce type de caractéristiques. Il est fort dans le duel en face à face, pour le jeu direct. Il peut jouer la profondeur. On a déjà vu à l'entraînement ce qu'il peut apporter. C'est un bon travail de notre département de scouting. On a vu beaucoup de joueurs africains passer par la Scandinavie. On a discuté depuis novembre avec son agent, que je remercie, et en décembre on a regardé comment faire cette opération sur le plan financier ».

« On a anticipé pour cet été »