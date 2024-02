Le PSG reçoit une candidature pour remplacer Luis Enrique

Thomas Bourseau

Thiago Motta est un grand nom du projet QSI initié par le rachat du PSG par les Qataris à l’été 2011. Arrivé seulement six mois après de l’Inter, l’Italien s’est fait une belle réputation à Paris. Au point où le président Nasser Al-Khelaïfi penserait à lui pour devenir l’entraîneur du PSG. Une volonté visiblement partagée par le principal intéressé. Explications.

Entre l’hiver 2012 et l’été 2018, Thiago Motta a fait les beaux jours du PSG. Au milieu de terrain aux côtés de Blaise Matuidi et de Marco Verratti, le maître à jouer du Paris Saint-Germain a émerveillé les supporters parisiens, nostalgiques pour la plupart de cet entrejeu. Entraîneur des U19 au PSG entre 2018 et 2019, Motta a fait ses classes au Genoa où il était en charge de l’équipe de Gênes que pendant 10 matchs avant de se relancer à la Spezia et de confirmer à Bologne où il se bâti une belle réputation depuis 2022.

Al-Khelaïfi pense à Motta depuis un moment pour le PSG

Si bien que le président Nasser Al-Khelaïfi aurait pensé à lui offrir le banc de touche du PSG à la dernière intersaison dans le cadre de la succession de Christophe Galtier selon L’Équipe . Finalement, c’est Luis Enrique qui a hérité du poste laissé vacant par le natif de Marseille, mais à l’avenir, Al-Khelaïfi serait susceptible de tenter à nouveau sa chance pour Thiago Motta qui a la cote en Italie et notamment du côté du Napoli.

De Laurentiis avoue que Motta veut entraîner le PSG !