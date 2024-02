OM : Clap de fin dans le feuilleton Longoria ?

Thomas Bourseau

Pointé du doigt par certains observateurs et supporters de l’OM pour ses choix moins payants sur le marché des transferts et des entraîneurs que par le passé, Pablo Longoria perd les jours passant des soutiens à Marseille. Le président du club phocéen ne remettrait pas pour autant son avenir en question à l’Olympique de Marseille où il compte poursuivre sa mission.

Pablo Longoria est en poste depuis février 2021 et les grands changements opérés par Frank McCourt, propriétaire de l’OM. Le président du club phocéen, un temps surnommé El Mago par les suiveurs de l’Olympique de Marseille pour ses jolis coups sur le marché des transferts semble peu à peu perdre de son crédit aux yeux des supporters de l’OM. En attestent le ras-le-bol des associations des supporters qui réclamaient du changement à la direction lors d’une réunion houleuse entre les parties concernées le 18 septembre dernier.

Pas de départ au programme pour Pablo Longoria

Pablo Longoria semblait être à bout de force et sur le point de démissionner de son poste de président de l’OM. Néanmoins, dans la foulée, l’Espagnol affirmait avoir des responsabilités envers Frank McCourt et comptait bien poursuivre sa mission à l’Olympique de Marseille. A en croire les informations communiquées par AS , Longoria tiendrait toujours le même discours en coulisses au sujet de ses responsabilités dans le club de la cité phocéenne. Le journaliste du média espagnol Andrés Onrubia est même allé plus loin, Pablo Longoria ne quittera pas l’OM prochainement ni à l’été 2024 en l’état.

«J'ai une vision à 20 ans pour l'OM»