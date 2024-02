OM : Gattuso va enregistrer trois renforts ?

Hugo Chirossel

Après sa défaite sur la pelouse de l’OL dimanche dernier (1-0), l’OM veut se relancer vendredi prochain, à l’occasion de la réception de Metz. Distancés dans la course à la Ligue des champions, les hommes de Gennaro Gattuso doivent reprendre leur marche en avant face au seizième de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle le technicien italien pourrait enregistrer plusieurs retours.

Cela fait presque deux mois que l’OM ne s’est plus imposé en Ligue 1. Il faut remonter au 17 décembre dernier, lors de la réception de Clermont (2-1), pour trouver la trace de la dernière victoire des Olympiens en championnat, qui ont ensuite enchaîné trois matchs nuls et une défaite.

Réaction attendue face à Metz

Tenu en échec par Montpellier (1-1), Strasbourg (1-1) et l’AS Monaco (2-2), l’OM s’est incliné dimanche dernier, lors de son déplacement sur la pelouse de l’OL (1-0). Les Marseillais sont désormais huitièmes de Ligue 1, à six points de la quatrième place, qualificative pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Kondogbia, Veretout et Sarr présents contre Metz ?