OM : Il promet un calvaire avec Gattuso

Les temps sont durs à l’OM ! Gennaro Gattuso enchaine les résultats décevants et peine à redresser la barre en championnat. D’ailleurs, le chroniqueur de RMC Sport Walid Acherchour annonce d’ores et déjà une deuxième partie de saison très compliquée pour le technicien italien et l’ensemble de son équipe…

Battu par l’OL dimanche soir, l’OM est donc redescendu à la 8e place et n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre dernier (contre Clermont, 2-1). Une tendance très négative pour le club phocéen, et Gennaro Gattuso va devoir rapidement trouver des solutions pour permettre à l’OM de redresser la barre. Sauf que les observateurs ne sont pas du tout optimistes…

« Plein de choses que je ne comprends pas avec Gattuso »

Sur RMC Sport , Walid Acherchour a pointé du doigt certains choix de Gattuso avec l’OM : « Il y a plein de choses que je ne comprends pas avec Gattuso. Je ne vois pas une équipe qui progresse et je vois une équipe qui est huitième ou heureusement que devant ça n'avance pas notamment Monaco, Brest et Nice qui font match nul, mais la réalité c'est que j'ai beaucoup de mal à attendre monde et merveilles de l'Olympique de Marseille », explique le chroniqueur.

« Je suis très pessimiste »